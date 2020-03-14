تركيا وأذربيجان تقرران تعليق الرحلات البرية والجوية بينهما بسبب "كورونا"

قررت تركيا وأذربيجان، السبت، تعليق الرحلات البرية والجوية بين البلدين باستثناء الشحن التجاري في إطار التدابير الوقائية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وعلييف تناولا أيضا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

والخميس، أعلنت أذربيجان تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لامرأة (51 عاما) عائدة من إيران.

فيما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

وحتى اليوم، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.