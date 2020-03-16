الجيش التركي يحيد 11 إرهابياً من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات عملية نبع السلام شنت حملة ضد إرهابيين حاولوا التسلل إلى المنطقة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وأضافت أن قوات نبع السلام تمكنت من تحييد 11 إرهابيا.

وأكدت الدفاع التركية أنها ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.