تركيا تجدد رفض ضم روسيا للقرم وتؤكد دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية

جددت تركيا رفضها ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، وتأكيدها على دعم وحدة تراب أوكرانيا وسيادتها على أراضيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، في الذكرى السنوية الـ 6 لضم روسيا شبه جزيرة القرم.

وأكد البيان أن تركيا والمجتمع الدولي لا يعترفان بضم روسيا شبه جزيرة القرم قبل 6 سنوات، عبر استفتاء غير شرعي.

وشدّد أن تركيا ستواصل دفاعها عن حقوق ومصالح تتار القرم الأتراك الذين يُشكّلون عنصرًا أساسيًا في شبه الجزيرة، وستُبقي رفع الاضطهاد عنهم ضمن أولوياتها.

وأشار البيان إلى تجديد أنقرة دعمها لوحدة تراب وسيادة "أوكرانيا الشريك الاستراتيجي."

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.