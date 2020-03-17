الجيش التركي يعلن تحييد إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عنصرين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حاولا التسلل إلى منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أن عناصر من الوحدات الخاصة تمكنوا من تحييد الإرهابيين أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة "درع الفرات".

وشدد البيان أن عمليات القوات التركية متواصلة دون تباطؤ من أجل توفير السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن عملية "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".