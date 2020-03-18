أردوغان: القمة الرباعية أجرت تقييماً شاملاً للملف السوري والعلاقات التركية الأوروبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القمة الرباعية التي تم عقدها يوم أمس أجرت تقييماً شاملاً للوضع الإنساني في إدلب وسبل حل الأزمة السورية.

وأوضح أردوغان أن القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، بما فيها الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، ومسألة طالبي اللجوء، إضافة إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس التركي في تغريدة على موقع "تويتر" إلى أن المباحثات تضمنت أيضاً الحديث عن مكافحة فيروس "كورونا" والمستجدات الأخيرة في ليبيا.

وأضاف: "سنُفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وانعقدت قمة رباعية الثلاثاء جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عَبر دائرة تلفزيونية مغلقة.