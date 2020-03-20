الجيش التركي يحيد قيادية في "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

تمكنت القوات المسلحة التركية، الجمعة، من تحييد "خالدة طاري" القيادية في التنظيم النسوي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية، إن عملية مشتركة للجيش التركي وجهاز الاستخبارات شمالي العراق، أسفرت عن تحييد خالدة طاري التي تحمل الاسم الحركي في التنظيم النسوي "أيتان أميد".

وأضافت أن العملية المشتركة للجيش التركي والاستخبارات نفذت بتاريخ 9 مارس/آذار الجاري في جبال قنديل شمالي العراق.

وفي 2017، تم تعيين طاري كعضوة في ما يسمى بمجلس إدارة تنظيم "كي جي كي"، وفي 2018 عملت كمسؤولة عن تنظيم المدنيين في المناطق التي ينشط فيها "بي كا كا"

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د ـ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.