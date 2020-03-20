الرئاسة التركية: عازمون على مواصلة اليقظة الكاملة ضد فيروس كورونا

شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على اعتزام كافة السلطات في البلاد مواصلة اليقظة الكاملة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، مساء الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال قالن في تغريدته "تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، يجب أن يدفعنا للالتزام بشكل أكبر بالتدابير، وليس للذعر والتشاؤم"، مضيفًا "ملتزمون بالتزام اليقظة ضد الفيروس، العملية صعبة لكننا سننجح".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.