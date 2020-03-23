الجيش التركي يستلم دفعة جديدة من مركبات "النمر" العسكرية محلية الصنع

استلمت القوات البرية التركية، دفعة جديدة من المركبات العسكرية طراز "النمر- Kaplan" محلية الصنع.

يأتي ذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، وشركة (إف إن إس إس- FNSS" التركية المتخصصة بصناعة المدرعات، حول تزويد الجيش التركي بمركبات ناقلة للجند والسلاح، وجيل جديد من "صائد الدبابات."

وشهد العام الماضي، تسليم مركبتين ناقلتين للسلاح من طراز "النمر"، للجيش التركي، ليتم اليوم تسليم الدفعة الثانية التي تتضمن 6 مركبات مزودة بمنصات أطلاق قذائف مضادة للدروع.

وستستخدم مركبات "النمر"، صواريخ "أومتاس" محلية الصنع أيضاً، كمضاد للدبابات.

وتنتج شركة "إف إن إس إس" التركية طرازين مختلفين من المركبات العسكرية الناقلة للسلاح والجند، الأولى مجنزرة "النمر" والأخرى بعجلات "الفهد"(pars) رباعية الدفع.

وتم تصميم النسخة المجنزرة من "النمر"، على شكل مركبة مدرعة من الجيل الحديث، بقدرة على التحرك بشكل مشترك مع الدبابات القتالية.

أما "بارس" البرمائية، فقد صُنعت هي الأخرى أيضا بإمكانات محلية.

ومن المقرر أن يتم تسليم القوات البرية التركية، 260 مركبة من طرازي "النمر" و"الفهد"، بموجب الاتفاقية المبرمة بين الصناعات الدفاعية التركية والشركة المنتجة.