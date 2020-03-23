تسيير الدورية التركية- الروسية الثانية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استكمال القوات التركية والروسية الدورية البرية الثانية في الطريق الدولي "إم 4" بإدلب في إطار تفاهم موسكو.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات برية وجوية من كلا الطرفين، شاركت في الدورية المشتركة.

وأضافت أن الدورية المشتركة الثانية تأتي في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في الخامس من مارس الجاري، بين زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.



وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".



وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.