أردوغان: نتابع كافة إجراءات مؤسسات الدولة لمواجهة انتشار "كورونا"

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن حكومته تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، تطرق فيه إلى التدابير التي تتخذها البلاد ضد كورونا.

ولفت أنه بحث مع الوزراء سير التدابير المتخذة ضد كورونا، مضيفا: "جهودنا مستمرة في خدمة مواطنينا".

وأضاف أردوغان: "نتابع عن كثب كافة أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق".

وبين أنه بحث مع وزير التربية، ضياء سلجوق، موضوع تمديد التعليم عن بعد.

أضاف: "نأمل أن نكون قد أنشأنا نظامًا مختلفًا جدًا للمستقبل عبر طريقة العمل هذه (التعليم عن بعد)".

وأكد ضرورة مراعاة توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة بخصوص التعليم عن بعد.

وقال: "إذا رأى المجلس أنه من المفيد تمديد التعليم عن بعد، فينبغي لنا الامتثال لذلك".

وأشار إلى انخفاض معدل استخدام النقل العام بنسبة 80 في المئة بالوقت الحالي في 15 من المدن الكبيرة.

وتوعد بمعاقبة الشركات التي تهرب المنتجات إلى الخارج عبر قنوات مختلفة، والشركات التي تبيع البضائع للمواطنين بأسعار باهظة.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع الإجمالي إلى 37.

وقال قوجة في تغريدة على تويتر، إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 392 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 103 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.