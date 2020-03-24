الرئاسة التركية: العالم يمر بمرحلة عصيبة وعلينا أن نكون عقلانيين وأقوياء

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن العالم يمرّ بمرحلة عصيبة، في إشارة إلى وباء كورونا الذي يجتاح الكثير من الدول.

ودعا قالن الشعب التركي في تغريدة على تويتر، أن يكونوا "عقلانيين وأقوياء" من أجل حماية أنفسهم وحماية محيطهم من فيروس كورونا

وكتب قالن في تغريدته:"نحن مقبلون على مرحلة جديدة. ولن يكون أي شيء كما سبق، علينا أولا تجاوز العاصفة، وإيقاف الوباء. علينا أن نكون أقوياء وعقلانيين. لنحمي أنفسنا ومحيطنا".

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد على 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.