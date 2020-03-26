الرئاسة التركية: التضامن العالمي هو السبيل الأمثل للقضاء على كورونا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن التضامن العالمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا "القاتل" الذي أثّر على العالم برمته.

وأوضح ألطون في تغريدة على تويتر، الخميس، أن اهتمام تركيا بمكافحة فيروس كورونا يصب في التعاون الدولي بجانب تدابيرها الصحية المتخذة.

وتابع قائلا: "تركيا تواصل الكفاح ضد فيروس كورونا، واتخذنا التدابير مبكرا وقمنا بالاستعداد لسيناريوهات مختلفة، ونظامنا الصحي أثبت أنه مقاوم للأوبئة أكثر من الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودا كبيرة لحشد المساعي الدولية وتوحيدها ضد فيروس كورونا.

وأردف قائلا: "علينا ألّا نسمح لهذا الفيروس بتعطيل التعاون الدولي وإعادة رسم حدود البلدان مجددا، وكذلك يجب عدم السماح لهذا الفيروس بتحويل العالم إلى مجتمعات منفصلة عن بعضها البعض".

يذكر أن تركيا سجلت إلى الآن 59 حالة وفاة وإصابة ألفين و433 شخصا بفيروس كورونا الجديد.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.