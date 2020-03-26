وزير الداخلية التركية: السعودية لم تبلغنا بوجود إصابات بفيروس كورونا بين المعتمرين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن المملكة العربية السعودية لم تبلّغ بلاده والعالم بأي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

جاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، علق فيها على ظهور فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين العائدين من السعودية.

وأوضح صويلو أنه عندما ظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من العمرة، اتخذ وزير الصحة التركي التدابير اللازمة على الفور.

وفيما يخص التدابير التي تتخذها وزارته للحد من انتشار كورونا، قال صويلو إنه لن يتم إغلاق الأسواق الشعبية في البلاد، بل سيتم وضع ضوابط مكثفة.

وتابع في هذا السياق قائلا: "وسيتم مراقبة عمليات الدخول والخروج لهذه الأسواق".

يذكر أن تركيا سجلت إلى الآن 59 حالة وفاة وإصابة ألفين و433 شخصا بفيروس كورونا الجديد.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.