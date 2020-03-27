بروكسل: المباحثات التركية-الأوروبية مستمرة بشأن إعادة النظر في اتفاق الهجرة

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، استمرار المباحثات مع الجانب التركي حول استكمال نواقص اتفاقية 18 مارس بشأن المهاجرين غير النظاميين.

ولفت في مؤتمر صحفي، الجمعة، إلى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدم معلومات حول آخر المستجدات بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية التي عقدت مساء الخميس عبر دائرة تلفزيونية.

وأضاف المتحدث: "المباحثات والتقييمات بشأن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة لا تزال مستمرة".

وأوضح أن بوريل مستمر في التواصل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بشكل منتظم، فضلا عن اجراء مباحثات على مستوى الخبراء بين الجانبين.

وفي 10 من الشهر الجاري اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، عقب قمة جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان مع مسؤولين أوروبيين.

وذكرت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، عقب تلك القمة، أن اتفاق الهجرة لا يزال ساري المفعول، وأنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بالاتفاق.

ولفتت إلى وجود بعض الخلافات بين الطرفين، مؤكدة أنه ستتم إعادة النظر في الاتفاق بأكمله.