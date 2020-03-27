"بي كا كا" الإرهابية تجبر عناصرها المصابين بكورونا على تنفيذ عمليات انتحارية

أكدت مصادر أمنية تركيا انتشار وباء فيروس كورونا بين عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية في كل من إيران والعراق وسوريا.

وتأتي هذه المعلومات من المصادر الأمنية التركية بناء على الإفادات التي قدمها الإرهابيون الذين سلموا أنفسهم للأمن التركي، والمستندات التي حصلت عليها قوات الأمن، أو المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها بين الإرهابين.

وأشارت المصادر أنّ المصابين بالفيروس يُتركون ليلاقوا حتفهم بالمرض، أو يُجبرون لتنفيذ عمليات انتحارية.

ومن بين الخيارات المتاحة أمام عناصر بي كا كا المصابين بفيروس كورونا، هي الانتحار أو تسليم أنفسهم للأمن التركي.

وبناء على المعلومات الأمنية، منع قياديو المنظمة الإرهابية الاجتماعات بينهم، وتداول الأخبار عن تفشي الوباء بين عناصر المنظمة.