أنقرة تهنئ شمال مقدونيا بعضويتها في "الناتو"

هنأت الخارجية التركية، السبت، شمال مقدونيا بالانضمام إلى حلف شمال شمال الأطلسي "ناتو"، لتكون بذلك العضو رقم 30 في الحلف.

وأفاد الوزارة في بيان، بأن "تركيا سعيدة جدا بانضمام شمال مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك العضو الـ30 داخل الحلف".

وأفاد البيان، بأن "انضمام شمال مقدونيا إلى الحلف سيرفع من قدراته وإمكاناته فيما يخص الدفاع عن القيم العالمية".

وأردف: "نؤمن بأن علاقات الصداقة المتجذرة والتعاون بين تركيا وشمال مقدونيا، ستكتسب بعدا جديدا ضمن الحلف".

والجمعة، أعلن أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ، انضمام دولة شمال مقدونيا إلى الحلف رسميا.