أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا وليبيا وسبل مكافحة كورونا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله آخر المستجدات في سوريا وليبيا وسبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية أن الرئيسين أكدا خلال اللقاء على أن التضامن والتعاون الدوليين هما السبيل الوحيد للنجاح في مكافحة كورونا.

كما اتفق الزعيمان بشأن الإقدام على الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين، من أجل احتواء التداعيات المختلفة لوباء كورونا.

فيما قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن ترامب وأردوغان شددا الثلاثاء على الحاجة إلى وقف إطلاق نار في سوريا وليبيا خلال تفشي جائحة كوفيد-19.