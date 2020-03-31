اتصال هاتفي بين تشاوش أوغلو ونظيريه العراقي والجزائري

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالين مع نظيره العراقي والجزائري، للتباحث في قضايا إقليمية ومكافحة وباء كورونا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية، الاثنين، أن الوزير محمد علي الحكيم، ناقش هاتفياً مع تشاوش أوغلو سُبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي والتنسيق الاستراتيجي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الحكيم جدد التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

من جانب آخر، أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

ولم تذكر المصادر أي معلومات عن فحوى الاتصال بين الجانبين.