ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 277

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى277..

وأوضح قوجه، أنهم أجروا 14396 اختباراً خرجت منها 2148 نتيجة إيجابية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد بـ"كوفيد-19" إلى 15679 إصابة.

وبحسب بيانات الوزارة حول تفاصيل انتشار الفيروس اليوم، فإن 979 مريضاً يتلقون الرعاية الطبية في قسم العناية المركزة.

وأظهرت البيانات أن عدد حالات الشفاء من كورونا ارتفع إلى 333.

وبخصوص الوفيات، أوضح قوجه أن 39 ولاية تركية من أصل 81، شهدت حالات الوفاة.

وأشار إلى أن إسطنبول تأتي في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير ثم أنقرة.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات في تركيا تبلغ 1.58% من إجمالي المصابين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة.

وكشف أن حوالي 80 % من وفيات كورونا تتخطى أعمارهم الـ60 عاما، في حين يشكل مرضى ضغط الدم 68.8 % من الوفيات، و63.3 % من المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

واستطرد أن بلاده بصدد زيادة عدد مراكز تشخيص فيروس كورونا إلى 89 مركزا.

وتابع قائلا: "مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا شكر تركيا حيال دعمها للعديد من البلدان في مواجهة كورونا وحسن إدارتها لهذه المرحلة".

وذكر أنه يوجد 601 حالة إصابة بين أفراد الكوادر الطبية بالبلاد.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا ما يزيد على 912 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 45 ألفا، فيما تعافى أكثر من 191 ألفا.