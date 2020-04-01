تشاوش أوغلو لنظيره الإيطالي: الصديق وقت الشدة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لنظيره الإيطالي لويجي دي مايو: "الأصدقاء ذخر لأوقات الشدة"، تعليقا على تقديم الأخير الشكر لتركيا لإرسالها مستلزمات طبية.

وأضاف في تغريدة نشرها على تويتر، الأربعاء،: "الأصدقاء ذخرٌ لأوقات الشدة، فالأصدقاء الحقيقيون يظهرون في الأوقات الصعبة، ويقفون بجانب بعضهم بعضا عند الضرورة".

وفي سياق متصل، أجرى تشاوش أوغلو مكالمة هاتفية مع دي مايو، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأعرب دي مايو عن شكره لتركيا بسبب تضامنها مع إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا.

وصباح الأربعاء، أقلعت الطائرة من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة أنقرة متجهة نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وتضمنت المساعدات آلاف المستلزمات الطبية كالأقنعة، والملابس الواقية، ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم أنتجت بإمكانات وطنية في مصانع وزارة الدفاع التركية، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

ونشر دي مايو صور طائرة المساعدات التي أرسلتها تركيا على تويتر وغرد قائلا: "وصلت إيطاليا اليوم لفتة تضامن رائعة من تركيا".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 923 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.