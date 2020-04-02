أردوغان: لدينا القدرة للتغلب على كورونا والوضع لدينا جيد مقارنة بالعديد من الدول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمتلك القوة والقدرة الكافيتين للتغلب على فيروس كورونا، مشيرًا أن الوضع فيها جيد مقارنة بالعديد من البلدان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عبر دائرة تلفزيونية، لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في البلاد.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة بذل البلديات، جهودا حثيثة في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: "هناك واجبات مهمة تقع على عاتق بلدياتنا في ظل وباء كوفيد-19".

وأكد أردوغان أن تركيا تخوض كفاحها ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة بواقعية ودون ذعر.

فيما شدد على ضرورة "عدم ترك المواطنين الذين يعانون صعوبات مالية، خاصة أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف".

وأوضح الرئيس التركي أن حكومته تعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع المواطنين من خلال التدابير التي تتخذها في كل المجالات.

وقال بهذا الخصوص: "أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم".

ولفت أردوغان إلى أهمية ترك جميع الخلافات السياسية والعرقية والمذهبية جانبا، والتركيز على روابط الأخوة الأبدية، بين مختلف فئات الشعب، مشددا أن "أكبر قوة للشعب التركي هي وحدته".

وشدد الرئيس أردوغان على أنه "لا أحد فوق القانون في تركيا".

وأعرب عن ارتياحه لإمكانات وتدابير بلاده في مكافحة الفيروس، قائلا: "نحمد الله أننا في وضع جيد مقارنة بالعديد من البلدان، لكن لا نرى ذلك كافيا".

وأضاف أن "مكافحة كورونا مسألة لا تخص فقط حكومتنا ودولتنا، وإنما جميع المؤسسات الدولية في العالم".

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل 63 وفاة، وألفين و148 إصابة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف قوجه في مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات بلغ 15 ألفا و679، توفي منهم 277، وتعافى 333 شخصًا.