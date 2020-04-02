واشنطن تعرب عن قلقها من تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لإيران في تركيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن ما ورد من "تقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لنظام طهران في تركيا، مقلقة، لكنها تتسق مع مهام أولئك الموظفين".

جاء ذلك في تغريدة نشرها مايك بومبيو، الأربعاء، على حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقًا على تقارير أفادت بتورط دبلوماسيين إيرانيين في عملية اغتيال المعارض الإيراني، سعيد مولوي في مدينة إسطنبول التركية قبل عدة أشهر.

وأضاف الوزير أن "الدبلوماسيين الإيرانيين عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي".

وفي 14 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قتل المعارض الإيراني مسعود مولوي نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

وكان يدير موقعا معارضا للتواصل الاجتماعي وعثر على غلاف رصاصات في مكان الحادث. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وكالة إخلاص للأنباء، ما يبدو أنه لحظة القتل.

وكان مولوي يساعد في إدارة قناة على تطبيق تلغرام تدعى "الصندوق الأسود"، كانت تنشر اتهامات بالفساد بحق أعضاء في الحكومة وجهازي القضاء والاستخبارات، وتقول إن لديها صلات من داخل الحرس الثوري.

ومن المعروف أن لأجهزة الاستخبارات الإيرانية تواجد ملحوظ في تركيا المجاورة حيث يقيم العديد من الإيرانيين في المنفى، ويأتي عدد كبير لتمضية ع

ولقد تمكنت السلطات التركية من القبض على 11 شخصًا ووجهت لهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح 4 آخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم.