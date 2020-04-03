حزب العدالة والتنمية التركي: دولتنا قادرة على مساعدة كل مواطن

أكد "حزب العدالة والتنمية" التركي، أن الحكومة التركية لديها القدرة لتساعد كل مواطن متضرر من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحزب، عمر تشليك، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، في العاصمة أنقرة.

وقال تشليك: "دولتنا لديها القوة لتساعد كل مواطن" في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن تضامن المواطنين مع بعضهم بعضا لا يعني وجود ضعف في قدرة الدولة.

وبخصوص المساعدات الطبية التي أرسلتها بلاده إلى إسبانيا وإيطاليا، قال جليك: "لا نحجب عن مواطنينا أي شيء يحتاجون إليه كي نرسله إلى الخارج".

وحذر من استغلال المرحلة الراهنة، مضيفًا: "تم اتخاذ تدابير صارمة ضد الانتهازيين، ولن يسمح لهم بالاستغلال".

وشدد متحدث الحزب على وجوب الالتزام بجميع التدابير المتخذة لحماية المسنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 425، بعد تسجيل 69 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و30 ألفا شخص، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 219 ألفا.