الخارجية التركية: سنواصل دعم غينيا الصديقة في تحقيق التنمية

أكدت تركيا، الجمعة، أنها ستواصل دعم خطوات غينيا الصديقة من أجل تحقيق التنمية، في ظل الاستقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، في بيان، إن غينيا شهدت انتخابات عامة واستفتاء حول تعديلات دستورية، في 22 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف أقصوي: "متأكدون أن الفترة السياسية المقبلة في غينيا، سيتم تسييرها بفهم شامل وبناء، وفق اختيارات وتطلعات الشعب".

وأردف: "نأمل أن تسفر الانتخابات والاستفتاء عن نتائج جيدة من ناحية تحقيق السلام والسعادة والرفاهية للشعب الغيني".

وشدد أقصوي، على أن "تركيا ستواصل دعم الخطوات التي أقدمت عليها غينيا الصديقة، لتحقيق التنمية في ظل الاستقرار".

يذكر أن حزب "تجمع الشعب" الحاكم في غينيا، حصد 79 مقعدا في البرلمان من أصل 114، خلال الانتخابات العامة.

فيما ستسمح التعديلات الدستورية الجديدة، التي صوت لمصلحتها 91.59 % من الناخبين، للرئيس الحالي ألفا كوندي، بتولي الحكم لفترة رئاسية ثالثة.