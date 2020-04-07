أردوغان: سنقطف قريبا ثمار البنية التحتية التي أسسناها في كل المجالات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا على أعتاب عصر تقطف فيه ثمار البنية التحتية القوية التي أسسناها في كل مجال، من التعليم إلى الصحة، ومن النقل إلى الصناعة، ومن الزراعة إلى الطاقة.

جاء ذلك تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، الإثنين، أضاف فيها: "في هذه المرحلة الجديدة، لدينا الفرصة للوصول إلى موقع أقوى سياسياً واقتصادياً".

وأكد أردوغان أنه يقف بجانب جميع مواطنيه لـ"تأمين احتياجاتهم الأساسية".

وأضاف: "ليس لدينا أي مشاكل في التشخيص والعلاج في مستشفياتنا، حتى الآن لم نواجه أي مشاكل كبيرة في الرعاية الصحية وتأمين الأغذية ومواد التنظيف أو من حيث السلامة العامة".

وشدد الرئيس التركي على أن "العالم بعد الوباء لن يكون كسابق عهده، وأن عصر مؤسسي الرفاهية الكاذبة قد انتهى".

ومساء الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد إلى 30 ألفا و217، توفي منهم 629، وتعافى 1326.