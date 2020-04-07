الخطوط التركية تعيد طلاباً من سكان المناطق الفلسطينية إلى تل أبيب

ستقوم الخطوط الجوية التركية بنقل 120 طالبا من سكان المناطق الفلسطينية بإسرائيل والقدس، من تركيا إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي.



وقال الطيبي في تصريح مكتوب إن هذه الرحلة، جاءت بعد تدخل القيادة السياسية في تركيا، بعد أن رفضت إسرائيل تسيير رحلة لإعادة الطلاب المذكورين لـ"ذرائع أمنية".

وأضاف الطيبي أن هذه الرحلة "جاءت إنقاذا لطلابنا من الداخل ومن القدس المحتلة بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية هبوط طائرة شركة "يسرائير" التجارية الخاصة في إسطنبول بحجج أمنية أثارتها في اللحظة الأخيرة بعد إنهاء الترتيبات من قِبلنا بين الشركة الإسرائيلية والجهات التركية".



وأشار الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة بالكنيست، إلى أنه على إثر هذا التعطيل الإسرائيلي "تواصل مع أعلى الهيئات في تركيا طالبا توفير طائرة تركية لنقل الطلاب".



وأضاف أن الأخوة الأتراك تجاوبوا مشكورين مع هذا المطلب الإنساني حيث صدرت التعليمات من الرئاسة التركية بالموافقة على توجهنا لتوفير الطائرة التركية وإتاحة إقلاعها من المطار إلى البلاد.

ولفت الطيبي إلى أن إسرائيل رفضت الأحد الماضي، أن ينضم للرحلة طلاب من قطاع غزة والضفة الغربية يدرسون في تركيا، رغم "الجهود الكبيرة التي بذلناها لإعادتهم للوطن على متن هذه الرحلة الاستثنائية".



يذكر أن المئات من الطلاب الفلسطينيين، يدرسون في تركيا، حصل الكثير منهم على منح دراسية خاصة من أنقرة.

وكان النواب العرب في الكنيست قد شكروا تركيا، في أكثر من مناسبة، خلال الأسابيع الأخيرة على تسهيل عودة مواطنين فلسطينيين.