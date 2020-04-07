تركيا ترسل مساعدات طبية إلى صربيا في إطار مكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن تركيا ستتبرع بمساعدات طبية لصربيا. وأعرب أردوغان في رسالة إلى نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش عن دعم بلاده لصربيا في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وبحسب الرئاسة الصربية، قال الرئيس أردوغان لنظيره الصربي: "أنا على يقين بأن الإجراءات النشطة التي اتخذتموها منذ اليوم الأول لمحاربة الوباء ستساعد في السيطرة على هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة".

وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق في جهودكم. وآمل أن المعدات الطبية التي سنرسلها إلى بلدكم هذا الأسبوع، بالإضافة إلى وحدات الاختبار التي قدمناها من قبل، ستعبر عن دعمنا لأصدقائنا في صربيا خلال كفاحهم ضد الوباء".

كما نقل أردوغان في رسالته تعازي تركيا في المواطنين الصرب الذين فقدوا أرواحهم بسبب الفيروس.

وقال: "أود أن أعرب عن خالص تعازي لخسارة أرواح مواطنيكم، بمن فيهم وزير البيئة السيد برانيسلاف بلازيتش. وآمل أن نتغلب على هذا الوضع الصعب في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت صربيا عن أكثر من 2200 إصابة بـ كوفيد-19 حتى الآن، مع ما لا يقل عن 58 حالة وفاة.

كما أعلنت الحكومة الصربية حالة الطوارئ، وفرضت حظر التجول الليلي من الساعة 17-5 بالتوقيت المحلي.

كذلك أغلقت الدولة حدودها الخارجية، وتم إغلاق المدارس والجامعات والصالات الرياضية.