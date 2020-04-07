تشاوش أوغلو ونظراؤه في 11 دولة يبحثون سبل مكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظرائه في 11 دولة، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب تغريدة نشرها تشاوش أوغلو على حسابه بتويتر، الثلاثاء.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه بحث سبل التعاون لمكافحة كورونا مع نظرائه في كندا وألمانيا وأستراليا وبريطانيا والبرازيل وإندونيسيا والمغرب وفرنسا وجنوب إفريقيا والبيرو وسنغافورة.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه تناول مع نظرائه سبل تأمين المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و366 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 294 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".