أردوغان: نواجه كورونا بجيش ضخم يضم مئات الآلاف من الكوادر الطبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تملك جيشاً ضخماً من مئات الآلاف من الكوادر الطبية يعمل على مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في رسالة بعثها، الأربعاء، إلى المواطنين الأتراك ممن هم فوق 65 عاماً إلى جانب طرود تحوي مواد تنظيف. وزعت عليهم.

وأضاف أردوغان أن تركيا أصبحت عبر التحول الذي شهدته خلال الأعوام الـ18 الأخيرة، واحدة من الدول الأكثر استعدادا لوباء كورونا.

وطمأن أردوغان الشعب التركي قائلاً : "أطمئنوا ليس هناك فيروس أو وباء أقوى من تركيا".

وأكد الرئيس التركي أن البلد في حالة كفاح وطني ضد كورونا الذي أصبح وباء عالميا.

وأردف: "لدينا جيش طبي ضخم يضم 165 ألف طبيب و205 آلاف ممرضة و360 ألف موظف مساند".

وتابع: "نتخذ كافة التدابير اللازمة، ونحشد جميع إمكاناتنا ضد الوباء الذي يهدد صحة شعبنا".

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التركية أرتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 725، والإصابات إلى 34 ألفا و109.