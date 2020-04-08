استكمال الدورية التركية-الروسية الثالثة في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استكمال الدورية الروسية - التركية الثالثة، في منطقة إدلب السورية، مؤكدًا عزم بلاده مواصلة تلك الدوريات.

وقال أقار، في تصريحات صحفية الأربعاء: "استكملت اليوم الدورية المشتركة الثالثة، والدوريات ستستمر"، شمال غربي سوريا.

وفيما يتعلق بتحركات طالبي اللجوء، أكّد الوزير أن 148 ألفا و763 منهم عبروا الحدود التركية إلى اليونان منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وحول التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، قال أقار: "وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع".

وأضاف: "سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل، لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية".

وحول الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 5 مدنيين في ولاية دياربكر، قال أقار إن كفاح تركيا يتواصل داخل وخارج تركيا، وإن الإرهابيين سيدفعون ثمن هذه الأعمال حتمًا.