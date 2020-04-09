أردوغان ورئيس شمال مقدونيا يبحثان مكافحة كورونا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس شمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وأشار البيان، إلى أن الرئيسين بحثا مواضيع التعاون في مكافحة فيروس كورونا، والعلاقات الثنائية، فضلا عن قضايا إقليمية.

وصباح الأربعاء، أقلعت طائرة شحن من مطار "أتيمسكوت" العسكري بالعاصمة أنقرة، تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، بتوجيهات من أردوغان.