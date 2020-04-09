الناتو يشيد بدعم تركيا لدول البلقان في معركتها ضد كورونا

أشاد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، بدعم تركيا لدول في منطقة البلقان ضد جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحلف الأطلسي.

وأشار البيان، إلى تقديم تركيا يد العون لدول: شمال مقدونيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وكوسوفا، من حيث المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا (كوفيد-19).

واعتبر أن "المبادرة التركية، أحدث مثال على معركة الحلفاء ضد جائحة كورونا".

ولفت البيان، إلى أن تركيا أرسلت طائرة عسكرية أقلعت من العاصمة أنقرة، محملة بمستلزمات طبية مثل الكمامات وأدوات الفحص وملابس طبية إلى الدول المذكورة.

وأوضح أن طرود المساعدات التركية حملت عبارة للمتصوف جلال الدين الرومي، التي قال فيها "هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة".

وصباح الأربعاء، أقلعت طائرة الشحن من مطار "أتيمسكوت" العسكري بأنقرة، تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصاب الفيروس، حتى عصر الخميس، أكثر من مليون 539 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 90 ألف، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفا.