تشاوش أوغلو لنظيره بشمال مقدونيا: نقف بجانبكم دائماً

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تقف إلى جانب جمهورية شمال مقدونيا دائماً.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو على حسابه في تويتر، الخميس، قال فيها "يتضح الصديق في يوم الضيق. نحن نقف دائما إلى جانب الشقيقة شمال مقدونيا "، ردًّا على تغريدة لنظيره المقدوني نيكولا ديميتروف شكر فيها تركيا لإرسالها مساعدات طبية الى بلاده في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وكان ديميتروف قد نشر تغريدة على تويتر، أعرب فيها عن شكره لتركيا لإرسالها مساعدات لبلاده، حيث قال "ممتنون لتركيا الصديقة والحليفة لدعمها لنا في كفاحنا ضد كوفيد-19"، وأرفقها بصورة الطائرة التركية المحملة بالمستلزمات الطبية.

ونشر كذلك صورة لمقولة جلال الدين الرومي التي كتبت على طرود المساعدات التركية، وأرفقها بجملة باللغة التركية "أصدقاؤنا الأتراك شكراً لكم".

وأرسلت تركيا مساعدات طبية إلى 5 دول في منطقة البلقان، كانت قد طلبت دعم أنقرة لمواجهة جائحة كورونا.

وصباح الأربعاء، أقلعت طائرة الشحن من مطار "أتيمسكوت" العسكري بالعاصمة أنقرة، تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.