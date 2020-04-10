أردوغان: العالم مقبل على واقع جديد عقب التغلب على كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم مقبل على "واقع جديد" عقب تجاوز وباء كورونا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستتمكن من التغلب على خطر فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "للمجلس التركي" - الدول الناطقة بالتركية - عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف أردوغان: "نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي ستعزز تضامننا في مكافحة وباء كورونا".

وأردف: "نواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا".

ومضى الرئيس التركي قائلا: "بإذن الله سننتصر في حربنا ضد فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد".

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين.

وتابع أردوغان: "إن مواصلة التجارة الدولية ونقل البضائع في إطار نهج حر ومنفتح وقائم على القواعد أمر حيوي لاستمرارية سلسلة التوريد".

وأردف الرئيس التركي بالقول: "أنتظر من الدول الأعضاء في المجلس التركي تقديم تسهيلات تتعلق بعبور البضائع ورسومها وكذلك لتأشيرات السائقين".

وأكد أنه واثق من أن العالم التركي سيخرج من هذه المرحلة العصيبة أكثر قوة.

وترحم الرئيس التركي على أرواح الذين فقدوا حياتهم جراء كورونا، مقدما التعازي لذويهم وأقربائهم.