الولايات المتحدة تطلب شراء إمدادات طبية من تركيا

قدمت الولايات المتحدة قائمة بالإمدادات الطبية التي ترغب بشرائها من تركيا، طالبة مساعدة أنقرة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضربة كبيرة بنظام الرعاية الصحية الأمريكية الهش، واستنفذت المخزون الوطني الاستراتيجي.

وتتضمن القائمة المقدمة للسفارة التركية في واشنطن بدلات واقية لكامل الجسم وصابون وأقنعة وأسرّة وقفازات وأجهزة تنفس ونظارات واقية ووحدات أشعة سينية متنقلة ومطهرات كحولية ولقاحات مضادة للفيروسات ومورفين ومضادات حيوية وأطقم طبية وأقنعة أكسجين وأغطية الأحذية البلاستيكية وأنابيب طبية ومجموعات مناظير الحنجرة وأقنعة جراحية ومعاطف طبية لاستخدام واحد، وأجهزة محمولة لقياس ضغط الدم ومنصات حمل عينات مخبرية، بالإضافة إلى مواد كيماوية تستخدم للتطهير والتعقيم مثل الكلوريد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة حريات اليومية، نقلاً عن سجلات وزارة الخارجية والصناعة والتكنولوجيا.

وقد استجابت تركيا حتى الآن لطلبات الإمدادات الطبية من 32 دولة من أصل 93، وأرسلت مساعدات إلى العديد من البلدان بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وإيران.

وأشار الطلب إلى أن الولايات المتحدة تريد شراء المنتجات الطبية التي وردت في القائمة من تركيا في حال وجود فائض لديها أو المقايضة مع إمدادات تحتاجها تركيا.

وتغص المستشفيات الأمريكية حالياً بأعداد كبيرة من مرضى كوفيد-19، بينما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الأربعاء في بيان لها أن المخزون الوطني الاستراتيجي ينفذ من أجهزة التنفس والأقنعة الجراحية والوجهية الواقية والدروع وملابس الوقاية الكاملة وغيرها من الإمدادات الطبية الحيوية لحماية العاملين في الخطوط الأمامية.

وأكدت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب صحة ما جاء في بيان الوزارة بأن حوالي 90% من مخزون معدات الحماية الشخصية قد تم توزيعها على حكومات الولايات والحكومات المحلية. وأن الـ 10% المتبقية سيتم الاحتفاظ بها في الاحتياطي لدعم جهود الاستجابة الفيدرالية.

وكان موظفو الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد أظهروا الشهر الماضي في وسائل التواصل الاجتماعي نقص معدات الحماية الشخصية من خلال عرض صورهم وهم يرتدون أقنعة تمت خياطتها في المنزل على وجوههم أو أكياس قمامة بدلاً من الدروع الوجهية.

كما انتقد الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات لعدم استعدادهم بشكل أفضل للوباء، وقال إن الملاذ الأخير المتبقي لهم هو أن يعتمدوا على المخزون الفيدرالي.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الأحد أن إدارة ترامب أهدرت ما يقرب من شهرين من الوقت بعد تحذيرات تلقتها أوائل يناير أظهرت أن كوفيد-19 قد يتحول إلى وباء عالمي، وانتظرت الحكومة الأمريكية حتى منتصف مارس كي تصيغ حزمة من التدابير والأوامر لجمع المعدات الطبية مثل أقنعة "إن 95" وغيرها من الإمدادات الطبية اللازمة.

وبحلول ذلك الوقت، تحولت المستشفيات في عدة ولايات إلى طلب المساعدة لكونها تغص بآلاف المرضى المصابين بالعدوى دون معدات كافية.

وتم إنشاء المخزون الفيدرالي الأمريكي في عام 1999 لمنع حدوث خلل في سلسلة التوريد جراء مشاكل الكترونية متوقعة عام 2000. وتوسعت فروعه بعد هجمات سبتمبر ليشمل التحضير لهجمات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية. وفي عام 2006 صادق الكونغرس على تقديم المال للتحضير لوباء إنفلونزا محتمل، بالرغم من استخدام معظم هذا المخزون خلال تفشي إنفلونزا "H1N1" بعد ذلك بثلاث سنوات.

وسلمت تركيا يوم الأربعاء إمدادات طبية إلى خمس دول في البلقان للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس. كما أرسلت البلاد في وقت سابق معدات طبية إلى الصين. وقالت السلطات التركية أن 26 دولة على الأقل طلبت معونة تركيا بالخبرات ومعدات الاختبار المطورة محلياً.

وأظهرت تركيا جهوداً كبيرةً لإنتاج الأقنعة والمواد الأخرى لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك حماية أصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين. وقال وزير الدفاع "خلوصي أقار"، يوم الأربعاء في مقابلة تلفزيونية، إن مصانع الجيش وورش العمل التي تنتج المنسوجات للقوات المسلحة التركية تنتج حالياً الأقنعة الطبية بكثافة بالإضافة إلى بدلات واقية ومطهرات. وقال إنهم عززوا قدرة المصانع بآلات إضافية وأصبحوا قادرين على إنتاج ما يصل إلى 4 ملايين قناع جراحي أسبوعياً. وأضاف: "يمكننا أيضاً إنتاج 110.000 بدلة واقية أسبوعياً و 5000 لتر من المطهرات. وسنزيد طاقتنا الإنتاجية من الأقنعة الجراحية في الأسبوع المقبل، لتصل إلى 10 ملايين قناع أسبوعياً حتى نتمكن من إرسالها إلى حلفائنا أيضاً".

وسيبدأ النظام البريدي في تركيا بتوزيع أقنعة الوجه الطبية على المواطنين مجاناً، بعد قرار الحكومة بفرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة كجزء من الإجراءات الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت شركات كبرى، منها شركة "Ford Otosan"، أنها ستدعم جهود الحكومة التركية في إنتاج أقنعة ومعدات طبية ضرورية لمكافحة الوباء.

كذلك قامت شركة تعهدات الدفاع التركية "BIOSYS" بإنتاج أجهزة التنفس كجزء من المشروع التكنولوجي التركي.