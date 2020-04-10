تركيا تطالب عمالقة شركات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين

ذكر تقرير لوكالة رويترز يوم الخميس نقلاً عن مسودة قانون تركي، أن الحكومة التركية ستطلب من شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية ذات الاستخدام الأعلى، تعيين ممثلين لها في البلاد، لمعالجة مخاوف السلطات المتعلقة بمحتوى منصاتها.

وأظهرت مسودة القانون التي اطلعت عليها وكالة رويترز، أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة قد تواجه خفض عرض النطاق الترددي لها إلى النصف بعد 30 يوماً بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يوماً أخرى.

وقال مشروع القانون إنه سيطبق على شبكات التواصل الاجتماعي التي يصل إليها أكثر من مليون شخص من تركيا يومياً.

وتكافح تركيا لمحاربة حملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الأخبار المزيفة والمضللة التي تزيد من نشر الذعر والقلق، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تحارب فيها البلاد الإرهاب بالإضافة إلى وباء الفيروس الحالي.

ووفقاً لوزارة الداخلية تمت في الأسابيع الثلاثة السابقة، مراجعة أكثر من 3.500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعرف على 616 مشتبهاً به، واعتُقل 229 شخصاً بسبب منشوراتهم "الاستفزازية" على تلك المواقع.

وتركز الإجراءات الجديدة التي تم تضمينها في مشروع القانون بشكل رئيسي، على التدابير الاقتصادية لمكافحة تأثير جائحة كوفيد-19. ومن المقرر عرض القانون على البرلمان الأسبوع المقبل.

خبير حقوق الإنترنت والأستاذ في جامعة "إسطنبول بيلغي"، "يمان أكدينيز"، قال إذا لم تعين شركات مثل يوتيوب وتويتر ممثلين لها، فستتحول نتيجة الإجراءات الجديدة بالتدريج إلى شركات محظورة في تركيا.

وأضاف: "وفي حال قيام هذه المنصات بتعيين ممثلين لها في تركيا، فستتم مراقبة عمليات حظر الوصول وإغلاق الحسابات وإزالة المحتوى عن كثب".

كما تنص مسودة القانون على أن تلتزم الشركات بالرد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى، في غضون 72 ساعة بالإضافة إلى تجميع وإخطار المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر. كما يتعين على هذه الشركات أيضاً تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة.

وفي حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات في غضون 72 ساعة، فسيتم تغريمها مبلغ 148.000 دولار، كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالي 5 ملايين ليرة تركية.