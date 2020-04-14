البرلمان التركي يقر قانوناً يتيح الإفراج عن سجناء في إطار تدابير الحد من تفشي كورونا

أقر البرلمان التركي مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

ووافق 279 نائبًا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخر من مساء الاثنين.

وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون وحتى 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع إصابات كورونا إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.