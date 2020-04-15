الدورية التركية الروسية الرابعة تنفذ مهامها في إدلب السورية

نفذت القوات التركية والروسية تسيير الدورية المشتركة الرابعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على موقعها على تويتر.

وقالت الوزارة إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

ونشرت الوزارة صورًا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا.

وكانت الدورية الثالثة على الطريق المذكور قد استكملت في 8 أبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في الخامس من مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.



وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، في قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.