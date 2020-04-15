تشاوش أوغلو يدعو المجتمع الدولي للتحرك في إدلب قبل فوات الأوان

شدد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو على ضرورة تحرك المجتمع الدولي سريعا لمواجهة تفاقم الوضع في إدلب السورية خاصة في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الثلاثاء، عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرانس"، في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل"، نظمها "المجلس الأطلسي" (مؤسسة بحثية).

وأوضح تشاوش أوغلو أن مجلس الأمن الدولي تأخر كثيراً في تناول ملف "كورونا".

وأضاف: "على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان في إدلب".

وتابع قائلا: "فيروس كورونا زاد من تفاقم الأوضاع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع فيها وفي عموم سوريا".

ولفت إلى أن إيجاد حل للاشتباكات الدائرة في سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم، بات أكثر ضرورة وإلحاحا بعد ظهور فيروس كورونا.

وأردف: "من غير الممكن لأحد أن يكون رابحا في حال استمرت الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الجميع سيخسرون بالتأكيد".

وأكد تشاوش أوغلو أن بلاده ليست قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة من الجانب السوري إثر تفشي كورونا مع التشديد على أن بلاده تعمل على حماية طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من فيروس كورونا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تفشي كورونا اختبار عالمي وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره.

وشدد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وجدد التأكيد على أن تركيا كانت ولا تزال تدعو لإجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.

وفيما يخص مكافحة بلاده لفيروس كورونا، أوضح تشاوش أوغلو أن تركيا بدأت في وقت مبكر اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

وأضاف قائلا: "رغم حاجتنا للمعدات الطبية، إلّا أننا قدمنا المساعدات لدول عديدة مثل بريطانيا وإيطاليا واسبانيا".

واستطرد قائلا: "إلى الآن تلقينا طلب مساعدة من 104 دولة حول العالم، لكن لا يسعنا أن نلبي كافة الطلبات، ونحتل المرتبة الثالثة حاليا بعد الولايات المتحدة والصين في تقديم المساعدات لمكافحة كورونا".

وأشار إلى أن بلاده بدأت تقطف الثمار الإيجابية لجهودها في مكافحة كورونا، وأنها ستستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة مكافحة الفيروس.

وتابع: "منذ ظهور الفيروس قامت تركيا بإجلاء الآلاف من مواطنيها المقيمين في أكثر من 70 بلدا حول العالم، ونستعد حاليا لجلب نحو 25 ألفا من مواطنينا من 50 دولة".

وتطرق إلى دور حلف شمال الأطلسي في مكافحة كورونا، قائلا: "الناتو تبنى دورا مهما في مكافحة هذا الفيروس، وقد أثبت أنه حلف قوي، وأعتقد أنه سيواصل المسير في هذا المنوال".

وعن علاقات بلاده مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال تشاوش أوغلو، إن تركيا وروسيا دولتان جارتان، وتتمتعان بعلاقات وثيقة رغم اختلاف وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أيضا من أهم حلفاء تركيا، وتربطهما علاقات تعاون في الكثير من المجالات.

وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، طالب تشاوش أوغلو المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوقف هجماته ضد الحكومة الشرعية في البلاد.