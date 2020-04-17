أردوغان يبحث مع رئيس وزراء اليابان مكافحة كوفيد-19

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها التعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، أن "أردوغان وآبي تناولا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وفي مقدمتها التعاون في مكافحة الفيروس".

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و206 آلاف، توفي منهم أكثر من 148 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.