تركيا تطلق عملية إجلاء لرعاياها الراغبين في قضاء العيد في الوطن

أطلقت تركيا عملية اجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

ونوه أن تركيا قامت باجلاء نحو 25 ألفا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخذة ضد الوباء.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعطى تعليمات جديدة من أجل إجلاء المواطنين الأتراك الراغبين في قضاء شهر رمضان والعيد في وطنهم مع أحبائهم.

وأضاف "أطلقنا عملية واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنينا من 59 دولة لقضاء شهر رمضان المبارك والعيد في منازلهم".

وأوضح أن عملية الاجلاء الواسعة التي تم اطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و183 ألفا، توفي منهم أكثر من 146 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 552 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم.