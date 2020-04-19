أردوغان وترامب يتفقان على التعاون ضد تهديد "كورونا" للاقتصاد والصحة

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد وباء كورونا للصحة العامة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين الرئيسين مساء الأحد، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال البيان: "اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد فيروس كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، في إطار روح التضامن الذي يتطلبه التحالف بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي".

وبحث الرئيسان خلال الاتصال "القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية"، حسب البيان.