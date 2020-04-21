أردوغان وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول عدد من الملفات بينها مكافحة كورونا.

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، الثلاثاء، أن الزعيمين بحثا التعاون في مكافحة جائحة كورونا والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون الوثيق على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

من جهته، قال الكرملين في بيان إن الزعيمين بحثا في المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، إلى جانب مكافحة كورونا.

وأوضح البيان أن الرئيسين أكدا استعداد البلدين لزيادة الجهود المشتركة في مكافحة الجائحة.

كما بحثا التعاون فيما يتعلق بإجلاء المواطنين الأتراك والروس العالقين في البلدين، بسبب التدابير المتخذة ضد كورونا.

وفي شأن آخر، ذكر البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا بالتفصيل، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، وبينها التفاهم التركي الروسي الذي تم التوصل إليه في 5 آذار/مارس، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تراب سوريا واستقلالها.

كما ناقش الرئيسان تنفيذ المشاريع المشتركة بين تركيا وروسيا في مجالات الطاقة النووية والزارعة والنقل.

واتفق الزعيمان على مواصلة اللقاءات بين البلدين على مختلف المستويات.