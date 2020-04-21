القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية و"كورونا"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.04.2020 22:25
آخر تحديث في 22.04.2020 02:01
أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية وكورونا

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عدد من الملفات بينها العلاقات الثنائية وسبل مكافحة كورونا.

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيسين بحثا الكفاح العالمي ضد جائحة كورونا، والعلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أيضا، التعاون في مكافحة جائحة كورونا والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و532 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 175 ألفا، وتعافى أكثر من 669 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير...
مختارات