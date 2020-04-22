أردوغان يبحث مع نظيره الأوزبكي التعاون في مكافحة "كورونا"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، سبل التعاون بشأن مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وميرضيائيف، الأربعاء، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ووفقًا للبيان، فإن "أردوغان ونظيره الأوزبكي بحثا سبل التعاون بشأن مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 179 ألفا، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.