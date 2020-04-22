محادثات تركية روسية إيرانية عبر الهاتف حول الشأن السوري ومكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، في اجتماع ثلاثي تركي- روسي- إيراني، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانة المتعلق بسوريا، الذي ضم وزراء خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، عبر تقنية دائرة صوتية مغلقة.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة بتويتر حول الاجتماع "عقدنا الاجتماع السابع في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري عن بعد، وبحثنا آخر التطورات في إدلب وشرق الفرات، وتطورات العملية السياسية والوضع الإنساني وعودة اللاجئين".

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل مكافحة جائحة فيروس كورونا .

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "مناطق خفض التصعيد" في إدلب ومناطق من اللاذقية وحماة وحلب، وفي الريف الشمالي لمحافظة حمص، والغوطة الشرقية في ريف دمشق، إضافة إلى القنيطرة ودرعا جنوب البلاد، وذلك في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.