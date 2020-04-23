أردوغان يهنئ أطفال تركيا والعالم بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الأطفال بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، الموافق 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر، "أهنئ بالذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، وأبارك لكل أطفال تركيا والعالم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية".

وأضاف: "ليس هناك سعادة أكبر من رسم البسمة على وجوه الأطفال، وليس هناك مكان أوسع من قلوبهم".

وتابع: "ابتسامة الأطفال هي الشيء الوحيد الذي يزين العالم في هذه الفترة، التي جعلت فيها الحروب والصراعات والجوع والمجاعات آفاقنا مظلمة".

وخاطب أردوغان الأطفال قائلاً: "أنتم ضمان مستقبلنا، وأمل غدنا، أنتم بشرانا في عالم أكثر سلاما وفرحا وعدلا وجمالا".

وأردف: "أهنئكم في 23 أبريل بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية، واستذكر بامتنان مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ورفاق سلاحه بهذه المناسبة".

يشار أن أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".