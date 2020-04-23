الرئيس أردوغان: الحكم للشعب بلا قيد ولا شرط

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على تويتر، الخميس، مقطعا مرئيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس برلمان بلاده.

وقال أردوغان، في تغريدة أرفقها بالمقطع: "بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، نقول مرة أخرى للعالم أجمع: الحكم للشعب بلا قيد ولا شرط".

وظهرت في المقطع المرئي صور من افتتاح البرلمان في 1920، ولقطات من مقاومة الشعب التركي ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016.

ويوافق عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" 23 أبريل/ نيسان من كل عام، التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة، احتفالا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، وتعم الفرحة على وجوه كل من الكبار والصغار.

يشار أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك؛ أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".