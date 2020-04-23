تركيا: محادثات أستانة شددت على ضرورة انطلاق الجولة الثالثة للجنة الدستورية

أعربت تركيا عن قلقلها من الأنشطة الإرهابية المستمرة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جراء عدم إبعاده عن كامل الحدود التركية مع سوريا، ومحاولات إضفاء الشرعية عليه.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، الأربعاء، على خلفية انعقاد الاجتماع السابع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار "أستانة" المتعلق بسوريا.

وضم الاجتماع المذكور وزراء الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر تقنية الفيديو-كونفرانس(دائرة تلفزيونية مغلقة).

ولفت البيان إلى أنه جرى تأكيد الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضح أن الاجتماع تناول مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في سوريا، والتطورات الميدانية، وخاصة في إدلب وشرق الفرات، والعملية السياسية، والوضع الإنساني وعودة طالبي اللجوء.

وأضاف أن تشاوش أوغلو شدد خلال الاجتماع، على إيلاء بلاده أهمية للحد من انتشار كورونا في سوريا، وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق الغرض المذكور.

ولفت البيان إلى أن تشاوش أوغلو أطلع نظيريه على أنشطة تحقيق الاستقرار التي تنفذها تركيا في شرق الفرات بسوريا، بعد إفشال محاولات فرض أمر واقع فيه.

وجاء في البيان: "كما أعرب عن قلقه من الأعمال الإرهابية المستمرة جراء عدم إبعاد التنظيم بشكل كامل من المنطقة المتفق عليها في اتفاق 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والمحاولات المتواصلة لإضفاء الشرعية عليه".

واستضافت سوتشي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

دفع العملية السياسية

وأوضح البيان أن الأطراف شددت خلال الاجتماع على ضرورة دفع العملية السياسية بسوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، والصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية.

كما أوضح أنهم أعربوا عن أملهم في أن يشهد القريب العاجل انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ممثل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر بيان الخارجية التركية أن الوزير تشاوش أوغلو أعرب خلال الاجتماع عن أمل بلاده في أن تحرز الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية تقدمًا ملموسًا.

وتابع البيان "الوزير تشاوش أوغلو، أكد كذلك خلال الاجتماع على الأهمية التي توليها تركيا لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الأطراف السورية لضمان تقدم صحي للعملية السياسية".

وأردف "في هذا السياق، فإنه تم تجديد التأكيد على دعمنا لجهود مجموعة العمل المعنية بالمعتقلين والمفقودين بسوريا، الجارية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، فيما يتعلق باطلاق سراح المحتجزين قسرا /المخطوفين، وتسليم الجثث، وتحديد الأشخاص المفقودين".

وأضاف "كما شهد الاجتماع تأكيدنا على مواصلة الجهود اللازمة بخصوص عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب النزاع، ونحن على استعداد للعمل في هذا الصدد مع شركائنا في مسار (أستانا)".