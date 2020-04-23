قوات الحكومة الليبية تشن هجوماً على مليشيات حفتر جنوبي طرابلس

بدأت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، هجوما على تمركزات لمليشيات خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، للأناضول، إن قواتهم بدأت هجوما على مليشيات حفتر في محور الخلاطات.

وأضاف أن القوات الحكومية تحرز الآن تقدمات في هذا المحور، وتمكنت من تدمير 3 آليات مسلحة للمليشيات، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بجميع أنواع الأسلحة.

ومنذ أيام، تكثف مليشيات حفتر اعتداءاتها ضد المدنيين في إطار هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

ويأتي تكثيف الهجمات على الأهداف المدنية في طرابلس، وفق مراقبين، على أمل تعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها المليشيات أمام القوات الحكومية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.